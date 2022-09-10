​Глушаков не попал в основной состав «Химок» - известна причина

В субботу «Химки» будут принимать «Крылья Советов» в рамках девятого тура чемпионата России. Хавбек подмосковной команды Денис Глушаков начнёт игру на скамейке для запасных. В пресс-службе «Химок» объяснили ситуацию. Так, Глушаков не прошёл полноценную подготовку к матчу из-за полученного в прошлой игре повреждения.

Игра Премьер-лиги между «Химками» и «Крыльями Советов» стартует в 15:00 по московскому времени. Следить за ходом поединка можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, что это будет второй матч на тренерском мостике «Химок» для Спартака Гогниева.