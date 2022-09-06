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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Ульянов подтвердил, что уходит с должности гендиректора «Химок»

 
06 Сентября 2022 • 15:13 Комментировать
Химки
...
Крылья Советов
10.09 15:00

Дмитрий Ульянов действительно оставит пост генерального директора «Химок». Информацию подтвердил сам функционер. По словам Ульянова, он не знает, покинет ли клуб до 10 сентября, но он уже передаёт дела.

«Не могу сказать, что точно до 10‑го, но процесс передачи дел идёт. Могу ли сказать кому передаю? Пока нет», - высказался Ульянов, слова которого приводятся на сайте «Матч ТВ».

Напомним, что по ходу сезона 2022/2023 «Химки» уже дважды сменили главного тренера – сначала был уволен Сергей Юран, а затем Николай Писарев. В настоящий момент с командой работает Спартак Гогниев.

Ближайший матч Российской премьер-лиги «Химки» проведут в субботу, 10 сентября. Команда будет принимать «Крылья Советов».

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Дмитрий Ульянов
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ХИМКИ КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
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