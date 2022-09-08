Ломаев отметил значимость предстоящих сборов национальной команды

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев, попавший в расширенный список сборной России на сентябрьский сбор, рассказал о своём желании выступать за национальную команду страны.

«Любой нормальный футболист хочет попасть в сборную, несмотря на ситуацию, которая сейчас сложилась. Каждый играет и тренируется, чтобы выступать за свою страну», — приводит слова Ломаева Metaratings.

Также 23-летний футболист отметил важность товарищеских матчей, благодаря которым игроки национальной сборной смогут сыграться между собой. Напомним, 24 сентября сборная России встретится с командой Кыргызстана, а в ноябре проведёт встречу с Ираном.

В текущем сезоне Ломаев провёл за самарскую команду восемь матчей, в которых пропустил 12 голов.