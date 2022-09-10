Ларин: Мне не понравилась игра «Крыльев Советов»

Экс-директор академии «Чертаново» Николай Ларин поделился мнением об игре «Крыльев Советов» в матче 9-го тура РПЛ против «Химок» (0:0).

«Я очень расстроен, мне не понравилась игра команды. Я не тренер, но, может быть, повлияли перестроения», — заявил Ларин Sport 24.

Функционер считает, что, возможно, команда не привыкла играть в пять защитников, потому что в «Чертаново» никто так не играл, футболисты плохо смотрелись на поле.

«Крылья Советов» сыграли вничью с «Химками» (0:0) в рамках 9-го тура чемпионата России. Самарцы занимают девятое место в турнирной таблице, набрав десять очков.