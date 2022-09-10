Корниленко прокомментировал трансферную кампанию «Крыльев Советов»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко ответил на вопрос об итогах трансферной кампании клуба.

«Оценка трансферному окну будет результат в конце сезона и место, занятое в таблице», — приводит слова Корниленко «Чемпионат».

Функционер заявил, что новые футболисты будут очень быстро привыкать к требованиям и оформят все необходимые документы.

В матче девятого тура Российской премьер-лиги «Крылья Советов» сыграли вничью с «Химками» со счетом 0:0. На данный момент самарский клуб занимает девятое место в турнирной таблице, имея в своем активе десять зачетных баллов.