Канчельскис: «Химками» управляют жулики и проходимцы»

Известный в прошлом нападающий, а ныне футбольный эксперт Андрей Канчельскис критически высказался о руководстве подмосковных «Химок».

«Они сначала берут одного тренера, потом другого. Видимо, у них менеджмент такой же, какой всегда был в нашем футболе, - жулики и проходимцы. Они совершенно непонятные решения принимают», - приводятся слова Канчельскиса на страницах Metaratings.ru.

После восьми туров чемпионата России «Химки» набрали семь баллов и занимают 13-е место в турнирной таблице.

В рамках девятого тура Премьер-лиги подмосковный коллектив на своем поле примет самарские «Крылья Советов».