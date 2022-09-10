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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис: «Химками» управляют жулики и проходимцы»

 
10 Сентября 2022 • 08:19 Комментировать
Химки
...
Крылья Советов
Через 6 ч. 16 мин.

Известный в прошлом нападающий, а ныне футбольный эксперт Андрей Канчельскис критически высказался о руководстве подмосковных «Химок».

«Они сначала берут одного тренера, потом другого. Видимо, у них менеджмент такой же, какой всегда был в нашем футболе, - жулики и проходимцы. Они совершенно непонятные решения принимают», - приводятся слова Канчельскиса на страницах Metaratings.ru.

После восьми туров чемпионата России «Химки» набрали семь баллов и занимают 13-е место в турнирной таблице.

В рамках девятого тура Премьер-лиги подмосковный коллектив на своем поле примет самарские «Крылья Советов».

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Андрей Канчельскис
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ХИМКИ КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
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