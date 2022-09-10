Корниленко заявил, что «Крылья Советов» показывают достойную игру

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал выступления команды в текущем сезоне РПЛ.

«За исключением сегодняшней игры и игры с «Зенитом», по содержанию самой игры мы выглядели достойно с любым соперником», — приводит слова Корниленко «Чемпионат».

Функционер считает, что «Крылья» не добрали те очки, которые должны были.

Самарский клуб сыграл вничью в матче 9-го тура чемпионата России против «Химок» (0:0). На данный момент подопечные Игоря Осинькина располагаются на девятой строчке в турнирной таблице, набрав десять очков.

В следующем матче «Крылья Советов» сыграют с «Зенитом» в рамках Фонбет Кубка России, встреча пройдет 14 сентября в 17:30 по мск.