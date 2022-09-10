Осинькин назвал ключевую проблему в игре «Крыльев Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Химками».

- «Крылья Советов» здорово играют, но если вынести за скобки матч с «Оренбургом», есть проблемы с реализацией. Если не брать тот матч, всего лишь пять забитых мячей. С чем связано, прорвет ли сегодня «Крылья Советов»?

- У нас и с «Оренбургом» не было хорошей реализации. Об этом легче говорить, чем это сделать. Если бы кто-то знал, как улучшить реализацию, эти люди были бы уже в «Челси», «Манчестер Сити» и так далее. Мы стараемся над этим работать, стараемся в первую очередь влиять на игру. Когда будет игра, когда будут моменты, голы потихонечку придут. Но кроме нереализации определенных моментов, у нас в игре достаточно проблем, которые надо решать.

- Ключевая какая?

- Ключевая? Большая ротация.