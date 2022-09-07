Коваленко поделился эмоциями после вызова в сборную России

Полузащитник «Сочи» Александр Коваленко, выступающий на правах аренды за «Крылья Советов» поделился эмоциями после попадания в расширенный список сборной России на сентябрьский сбор.

«Я безумно рад попасть как минимум в расширенный список сборной России. Приложу максимум усилий, чтобы закрепиться в окончательном списке», — приводит слова Коваленко «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что в услугах Коваленко заинтересована национальная сборная Армении. Однако эту ситуацию футболист комментировать отказался.

В текущем сезоне 19-летний полузащитник провёл в составе самарской команды восемь матчей, отметившись в них одним голом и двумя результативными передачами.