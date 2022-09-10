Кухарчук: «Не надоели ли смены тренеров? Мы профессионалы»

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук прокомментировал смену тренеров в подмосковном клубе.

«Не надоели ли смены тренеров? Мы профессионалы. Стараемся относиться к этому спокойно и делать свою работу на футбольном поле, а не в кабинетах», — передает слова Кухарчука «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Химки» начинали новый сезон Российской премьер-лиги с Сергеем Юраном, который был уволен после четвертого тура, новым наставником стал Николай Писарев, проработавший в клубе 21 день. На данный момент подмосковную команду возглавляет Спартак Гогниев, который ранее являлся главным тренером «Алании».