Осинькин: «Сегодня Пиняев сыграл, как Пиняев, пока не как Месси»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин на пресс-конференции после матча с «Химками» (0:0) оценил игру Сергея Пиняева.

- Всегда приятно смотреть на молодежь, вышел Сергей Пиняев во втором тайме. И вот как вы можете охарактеризовать его игру? В конце матча был такой момент, когда казалось бы парень отбегал на высоких скоростях 45 минут, и вот момент: он бежит к воротам, его сбивают, он поднимается и продолжает бежать. Его возмущение связано не с тем, что судья не остановил игру, а с тем, что против того, что он остановил и не дал ему добежать.

- Это то желание выиграть, в первую очередь, чтобы команда победила. Мы понимали, что в тот момент срыв атаки, даже ценой желтой карточки, он на руку сопернику. Характеризовать саму его игры - на тайм он уже готов, как показало время, но в каких-то ситуациях, когда надо восстановить футбольные навыки, почувствовать игру - к сожалению, были потери, которые для него нехарактерные. Но из-за его преимущества в скорости в большинстве ситуаций перед оппонентами, считаю, что он обострил нашу игру, мы стали быстрее, более нацеленные на ворота в тех игровых ситуациях, которые связаны с атаками. У нас два фланга стали достаточно быстрыми после этого. Но хотелось бы еще голов. Но это не только к нему, но и ко всей группе атаки команды.

- Это будущий Месси?

- Я не буду говорить и никогда не скажу в таких восторженных тонах, даже себе не признаюсь, потому что ему нужно развиваться. Сегодня он сыграл, как Пиняев, пока не как Месси. Ему надо много работать.