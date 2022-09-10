Тарханов описал плюсы и минусы в игре «Химок»

В девятом туре российского чемпионата подмосковные «Химки» сумели прервать пятиматчевую серию из поражений, сыграв вничью с «Крыльями Советов». Относительно успешный результат прокомментировал российский специалист Александр Тарханов, которому игра, тем не менее, не очень понравилась. Он выделил основные минусы в игре команды, которая уже два раза сменила тренера после начала сезона - сперва был Сергей Юран, затем Николай Писарев, а теперь Спартак Гогниев.

- Не очень понравился этот матч. Конечно, видно, что сейчас у «Химок» идет определенная перестройка. При этом в первом тайме они хорошо двигались - это то, что можно записать в плюс. Минус - это создание и реализация моментов, - цитирует специалиста Rusfootball.info.

В следующем, десятом туре российского чемпионата «Химки» сыграют на выезде с «Краснодаром», эта игра состоится 18 сентября.