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Осинькин: «Насчёт того, что мы были явно сильнее соперника, я бы поспорил»

 
10 Сентября 2022 • 17:34 Комментировать
Химки
0:0
Крылья Советов
окончен

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин на пресс-конференции после матча с «Химками» (0:0) дал комментарий по игре.

- У нас были организационные проблемы. Почему-то не получалось то, что мы хотели всегда. Это то, как двигается мяч. Дело не в сопернике даже, не в ситуации, не в схеме. Иногда мы в совершенно простой ситуации делали такие ошибки, которые нам делать не позволительно. Просто без давления в простых ситуациях. Наверное, если искать позитив, это первый матч на ноль. Тем не менее, нам надо прибавлять. Сейчас нам это точно будет сделать легче. У нас подходит группа, уже подошла фактически группа травмированных футболистов. Уже сейчас попадают в заявку игроки, которыми мы усилились в это трансферное окно. Думаю, что нам в первую очередь нужен перерыв, чтобы хорошо поработать. В целом уже в следующих играх у нас должно быть движение вперед.

- У вас было преимущество не только игровое, территориальное и по всему, но даже по болельщикам. Чего не хватило хотя бы для одного гола?

- Болельщики нас поддерживают в любой ситуации, они с нами и в хорошие матчи, и в плохие. Я вообще не сомневаюсь, что у нас самые лучшие болельщики.

- Двойная замена сразу после перерыва - это ваша ошибочка изначально в составе или что-то другое?

- Если конкретизировать  и говорить по ошибкам в стартовом составе, вы считаете, что Глушенков, который забил четыре гола, отдал голевую передачу, получил вызов в сборную, это ошибка тренерская? Если мы его поставили? Надеюсь, что его травма быстро пройдет и будет небольшой. Но так получилось, что и замена, и его движения нам очень не хватало, как он может открываться. У нас ушел лидер. Если честно, для такой игры по характеру, какая могла быть во втором тайме, здоровый Глушенков для нас очень важный и ценный игрок, потому что дальше Соколова надо было поменять по этой схеме. Мы решили, что нам нужен более быстрый футболист. Тем более, Пиняев в прошлом матче сыграл 20 минут, сейчас мы увеличили его игровое время, понимали, что он на тренировках в нормальной форме. У нас в голове было, что при возможности хотели дать ему побольше игрового времени, чем 20 минут, в том числе  тайм. Считаю, что мы не прогадали. Дальше по моментам - как можно объяснить незабитый пенальти? Или такие ситуации, когда Пиняев там выходил, обострял. Такие моменты явные были у Евгеньева. Вот совершенно разные моменты и футболисты. Сказать, в чем причина, что мы там или в этой, другой ситуации не забили - весь футбол на этом построен, понять, в чем причина, почему мяч не летит, что сделать, чтобы было больше в конце-концов таких моментов, если с 4-5 они не влетают. Насчет того, что мы были явно сильнее соперника, я бы поспорил. Мы, наверное, были сильнее, но точно не явно. Это было по целостности игры такая заноза немного. Я не могу быть оптимистом. Может быть, что мы первый раз не пропустили гол, хотя мы из 11 пропущенных 5 со стандартов, угловых и штрафных, а три с пенальти. Мы не так много пропускаем, но сейчас был ноль.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Игорь Осинькин
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