Пресс-служба «Крыльев Советов» рассказала о пополнении в составе команды. Самарцы подписали трёхлетний контракт с полузащитником Амаром Рахмановичем. Босниец будет выступать за «крылышки» под номером 20.

Кроме того, «Крылья Советов» арендовали у московского «Локомотива» хавбека Сергея Бабкина. Договор рассчитан на сезон 2022/2023. В новой команде Бабкин выбрал номер 6.

Ближайший матч чемпионата России «Крылья Советов» проведут в субботу, 10 сентября. Самарцы будут играть в гостях у «Химок».

После восьми сыгранных туров «Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.