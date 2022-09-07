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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Состав «Крыльев Советов» пополнили два полузащитника официально

 
07 Сентября 2022 • 17:04 Комментировать
Химки
...
Крылья Советов
10.09 15:00

Пресс-служба «Крыльев Советов» рассказала о пополнении в составе команды. Самарцы подписали трёхлетний контракт с полузащитником Амаром Рахмановичем. Босниец будет выступать за «крылышки» под номером 20.

Кроме того, «Крылья Советов» арендовали у московского «Локомотива» хавбека Сергея Бабкина. Договор рассчитан на сезон 2022/2023. В новой команде Бабкин выбрал номер 6.

Ближайший матч чемпионата России «Крылья Советов» проведут в субботу, 10 сентября. Самарцы будут играть в гостях у «Химок».

После восьми сыгранных туров «Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
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ХИМКИ КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
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