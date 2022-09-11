Ломаев — о матче «Химки» - «Крылья Советов»: С нашей стороны игра не получилась

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев прокомментировал результат матча 9-го тура РПЛ с «Химками» (0:0).

«С нашей стороны игра с «Химками» совсем не получилась. Итог — ничья 0:0. Честно, закономерна или нет, не могу сказать», — приводит слова Ломаева «Чемпионат».

Голкипер считает, что если бы «Крылья» реализовали одиннадцатиметровый удар в первом тайме, то была бы совсем другая игра, упустили три очка.

В текущем сезоне Ломаев провел 9 матчей в РПЛ, в которых пропустил 12 мячей и один раз смог сохранить свои ворота «сухими».

Самарский клуб занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав десять очков после девяти туров.