Глушенков считает, что в будущем Осинькин способен возглавить сборную России

Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Глушенков поделился мнением о главном тренера самарской команды Игоре Осинькине.

По мнению 23-летнего футболиста, Осинькин обладает уникальным подходом к тренировочному процессу, благодаря которому в будущем он может возглавить национальную сборную России.

«У Осинькина своеобразный подход к тренировочному процессу. Теории идут по часу, потом мы можем выйти на поле — и у нас будет тактика на час. Мне кажется, таких тренеров в России почти нет», — цитирует Глушенкова «Матч ТВ».

57-летний Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с лета 2020 года. Ранее он работал в «Чертаново» и в «Кубане». Наивысшим достижением в карьере специалиста на сегодняшний день остаётся финал Кубка России 2021 года.

После восьми туров текущего розыгрыша РПЛ «Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице, имея в своём активе девять набранных очков. Свой следующий матч самарцы проведут 10 сентября против «Химок». Встреча начнётся в 15:00 по московскому времени.