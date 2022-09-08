Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Глушенков считает, что в будущем Осинькин способен возглавить сборную России

 
08 Сентября 2022 • 09:43 Комментировать
Химки
...
Крылья Советов
10.09 15:00

Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Глушенков поделился мнением о главном тренера самарской команды Игоре Осинькине.

По мнению 23-летнего футболиста, Осинькин обладает уникальным подходом к тренировочному процессу, благодаря которому в будущем он может возглавить национальную сборную России.

«У Осинькина своеобразный подход к тренировочному процессу. Теории идут по часу, потом мы можем выйти на поле — и у нас будет тактика на час. Мне кажется, таких тренеров в России почти нет», — цитирует Глушенкова «Матч ТВ».

57-летний Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с лета 2020 года. Ранее он работал в «Чертаново» и в «Кубане». Наивысшим достижением в карьере специалиста на сегодняшний день остаётся финал Кубка России 2021 года.

После восьми туров текущего розыгрыша РПЛ «Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице, имея в своём активе девять набранных очков. Свой следующий матч самарцы проведут 10 сентября против «Химок». Встреча начнётся в 15:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Игорь Осинькин Максим Глушенков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ХИМКИ КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Сентября
10:11 · Россия. Премьер-лига
Масалитин считает, что Чалов заслужил вызов в сборную
09:58 · Россия. Премьер-лига
Данни уверен, что Дзюба будет забивать в Турции
09:43 · Россия. Премьер-лига
Глушенков считает, что в будущем Осинькин способен возглавить сборную России
09:40 · Россия. Премьер-лига
Вратарь «Шахтёра» Пятов: «Тимощуку путь на Украину закрыт»
09:25 · Россия. Премьер-лига
Головин высказался о срыве трансфера Захаряна в «Челси»
07:11 · Россия. Премьер-лига
«Выбирает игроков под ЛЧ»: Игонин оценил трансферную политику «Зенита»
06:16 · Россия. Премьер-лига
Данни назвал положительный момент изоляции клубов РПЛ от еврокубков
06:10 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Тюкавин заслужил вызов в сборную России»
07 Сентября
23:56 · Россия. Премьер-лига
Даса: «Динамо» - хороший клуб!»
21:19 · Россия. Премьер-лига
Йоканович: «Даса позволил полностью укомплектовать позицию»
21:02 · Россия. Премьер-лига
Источник: в Израиле рады переходу Дасы, а в Нидерландах - нет
20:52 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» планирует подписать свободного агента на позицию Мартинса 4 эксклюзив
20:40 · Россия. Премьер-лига
Капитан израильской сборной стал игроком московского «Динамо» официально
20:23 · Россия. Премьер-лига
Тренер по физподготовке «Амкала» Нагибин мечтает работать в ЦСКА
20:13 · Россия. Премьер-лига
Карпин пояснил, почему проигнорировал Дзюбу и Оздоева
Все новости
Рекомендуем