Игрок «Спартака» Зиньковский приехал на матч «Химки» — «Крылья Советов»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский, в настоящий момент восстанавливающийся от травмы, приехал на матч 9-го тура РПЛ «Химки» — «Крылья Советов» вместе с бывшим директором «Чертаново» Николаем Лариным.

Напомним, Зиньковский выступал за «Крылья Советов» в период с 2019 по 2022 год. Всего в составе самарской команды полузащитник провёл 117 матчей, забив 17 голов и отдав 31 результативную передачу.

В текущем сезоне на счету 26-летнего Зиньковского один забитый гол в восьми проведённых матчах за «Спартак».

Матч «Химки» — «Крылья Советов» состоится сегодня, 10 сентября. Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.