Фролов: «В кайф ли мне не играть, а сидеть на скамейке? Да, деньги платятся — всё нормально»

Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов доволен ролью запасного голкипера самарской команды.

- В кайф ли мне не играть, а сидеть на скамейке? Да, деньги платятся — всё нормально. Хочется ли играть? Деньги платятся — всё, - заявил Фролов «РБ Спорту».

Также 34-летний футболист добавил, что не намерен менять команду, где его всё устраивает. И если он получает зарплату, то нет особой разницы - выходить на поле или протирать скамейку запасных.

Это не первое экстраординарное высказывание Фролова. В 2020 году он критиковал действия российских властей. Добавим, что Евгений Фролов не выходит на поле уже второй сезон.