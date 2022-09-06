Агент Сафонов считает, что в РПЛ Жирков больше выступать не будет

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о будущем 39-летнего защитника Юрия Жиркова.

По мнению Сафонова, опытный футболист, находящийся в данный момент без клуба, не собирается доигрывать во Второй лиге.

«Жирков хороший, добротный игрок, но его преследует травма. У него была более чем достойная карьера, и после «Челси» пойти в тамбовский «Спартак», где он начинал, — не его вариант», — приводит слова Сафонова Legalbet.

Сафонов считает, что велика вероятность увидеть Жиркова в Медиалиге, а в РПЛ он уже выступать не будет.

Последним клубом защитника на сегодняшний день остаются «Химки», которые он покинул летом нынешнего года. Также Жирков выступал за ЦСКА, «Челси», «Анжи» и «Зенит».