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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Сафонов считает, что в РПЛ Жирков больше выступать не будет

 
06 Сентября 2022 • 14:19 Комментировать
Химки
...
Крылья Советов
10.09 15:00

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о будущем 39-летнего защитника Юрия Жиркова.

По мнению Сафонова, опытный футболист, находящийся в данный момент без клуба, не собирается доигрывать во Второй лиге.

«Жирков хороший, добротный игрок, но его преследует травма. У него была более чем достойная карьера, и после «Челси» пойти в тамбовский «Спартак», где он начинал, — не его вариант», — приводит слова Сафонова Legalbet.

Сафонов считает, что велика вероятность увидеть Жиркова в Медиалиге, а в РПЛ он уже выступать не будет.

Последним клубом защитника на сегодняшний день остаются «Химки», которые он покинул летом нынешнего года. Также Жирков выступал за ЦСКА, «Челси», «Анжи» и «Зенит».  

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Юрий Жирков Алексей Сафонов
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ХИМКИ КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
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