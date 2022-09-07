Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Терюшков заявил, что не увольнял бы Юрана из «Химок»

 
07 Сентября 2022 • 17:53 Комментировать (2)
Химки
...
Крылья Советов
10.09 15:00

Роман Терюшков, входящий в наблюдательный совет «Химок», высказался о Сергее Юране. В августе тренер внезапно был уволен из клуба. Новым рулевым команды тогда стал Николай Писарев, но спустя три недели уволили и его. Сейчас с «Химками» работает Спартак Гогниев.

В интервью «Матч ТВ» Терюшков заявил, что Юран оставался бы тренером «Химок», если бы он принимал решение.

«В смене тренера никогда не было ничего хорошего. Команда достаточно неплохо играла, была на плаву. Это один из вопросов к руководству клуба - почему произошла смена тренера», - высказался Терюшков.

Ближайший матч чемпионата России «Химки» проведут 10 сентября – против «Крыльев Советов».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Химки Сергей Юран Роман Терюшков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ХИМКИ КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Kirolnic
07 Сентября 2022 в 18:00
У Ромы классная позиция. Ни за что не отвечаю, виновато руководство. Но болезнь. называемая словесный понос, только прогрессирует и даже большое количество таблеток от жадности не помогает...
sheakes
07 Сентября 2022 в 17:55
Если б да кабы, во рту росли грибы. Был бы не рот, а целый огород.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Сентября
18:59 · Россия. Премьер-лига
​«Краснодар» объявил о подписании Батчи официально
18:48 · Россия. Первая лига
​ЭСК подтвердила правоту Слуцкого, жаловавшегося на судейство
18:42 · Россия. Премьер-лига
ЭСК нашла серьёзную ошибку арбитра и ВАР в матче «Динамо» - «Урал»
18:35 · Россия. Премьер-лига
​ЭСК признала грубую ошибку арбитра против ЦСКА в Самаре
18:29 · Россия. Премьер-лига
​ЭСК признала, что скандальный пенальти в пользу «Ростова» был назначен ошибочно
18:06 · Россия. Премьер-лига
​Акинфееву устроили «коридор» в честь 300 «сухих» матчей за ЦСКА видео
17:57 · Россия. Премьер-лига
​Ненахов восстановился и готов играть за «Локомотив»
17:53 · Россия. Премьер-лига
​Терюшков заявил, что не увольнял бы Юрана из «Химок» 2
17:37 · Россия. Премьер-лига
​Лишь «Барселона» превзошла «Зенит» в TikTok в августе 1
17:04 · Россия. Премьер-лига
​Состав «Крыльев Советов» пополнили два полузащитника официально
16:58 · Россия. Первая лига
​«Рубину» запретили регистрировать новичков
16:43 · Россия. Премьер-лига
​Израильтянин Даса уже выбрал игровой номер в «Динамо»
16:26 · Россия. Премьер-лига
​Руководитель «Химок» осыпал комплиментами Юрана, несмотря на увольнение
16:04 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал, почему Кузьмичёв выбрал «Локомотив»
15:44 · Россия. Премьер-лига
​Тренер «Спартака» Абаскаль оштрафован после матча с «Зенитом»
Все новости
Рекомендуем