​Терюшков заявил, что не увольнял бы Юрана из «Химок»

Роман Терюшков, входящий в наблюдательный совет «Химок», высказался о Сергее Юране. В августе тренер внезапно был уволен из клуба. Новым рулевым команды тогда стал Николай Писарев, но спустя три недели уволили и его. Сейчас с «Химками» работает Спартак Гогниев.

В интервью «Матч ТВ» Терюшков заявил, что Юран оставался бы тренером «Химок», если бы он принимал решение.

«В смене тренера никогда не было ничего хорошего. Команда достаточно неплохо играла, была на плаву. Это один из вопросов к руководству клуба - почему произошла смена тренера», - высказался Терюшков.

Ближайший матч чемпионата России «Химки» проведут 10 сентября – против «Крыльев Советов».