​В «Химках» озвучили главную задачу на сезон

В субботу «Химки» впервые с момента отставки Сергея Юрана не проиграли – команда сыграла вничью с «Крыльями Советов» на своём поле (0:0). После игры Роман Терюшков, который входит в наблюдательный совет «Химок», высказался о главной задаче команды на нынешний сезон.

«Надеюсь, мы увидим «Химки», которые смогут бороться за выживание элите российского футбола. Наша главная задача сейчас - остаться в РПЛ», - высказался Терюшков, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

На следующей неделе «Химки» проведут сразу два матча. В Фонбет Кубке России команда Спартака Гогниева сыграет с «Пари НН», а в Премьер-лиге – с «Краснодаром». Обе игры «Химки» проведут на полях своих соперников.