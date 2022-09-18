Бубнов назвал точный счёт матча «Краснодар» - «Химки»

В рамках десятого тура чемпионата России «Краснодар» на своем поле примет подмосковные «Химки». Своими ожиданиями от поединка поделился футбольный эксперт Александр Бубнов.

«2:1. У «быков» достаточно ресурсов, чтобы не заметить потери Кордобы. «Химки» все еще ищут себя под руководством Гогниева, так что вряд ли сумеют зацепить очки», - приводятся слова аналитика на страницах Sportbox.

Матч состоится на стадионе в Краснодаре сегодня, 18 сентября.

После девяти туров краснодарский клуб с 17 баллами занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «Химки» (8) располагаются на 13-й строчке.