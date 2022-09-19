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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Идову прокомментировал поражение «Химок» от «Краснодара»

 
19 Сентября 2022 • 10:00 Комментировать
Краснодар
3:1
Химки
окончен

Нигерийский защитник «Химок» Брайн Идову дал комментарий относительно неудачной игры своей команды в рамках десятого тура Российской премьер-лиги против «Краснодара».

«Не получилось удержать свои ворота в целости и сохранности, да и жара внесла свои коррективы. Привыкли к другой погоде, сейчас в Москве не так тепло. Физически быстрее просели из-за жары», – цитирует уроженца Санкт-Петербурга«РИА Новости».

Отдельно Идову рассказал об изменениях после назначения Спартака Гогниева на пост наставника. По словам левого защитника, новый тренер понятно объясняет свои требования по игре. Брайн выразил уверенность, что идеи специалиста в скором времени принесут плоды.

В матче с «быками» «Химки» потерпели поражение со счётом 1:3. В таблице чемпионата подмосковный клуб занимает лишь 13-й строчке.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Краснодар Брайн Идову
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