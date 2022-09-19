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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сперцян высказался о победе «Краснодара» над «Химками»

 
19 Сентября 2022 • 10:49 Комментировать
Краснодар
3:1
Химки
окончен

Талантливый полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян дал комментарий после победы «быков» в матче десятого тура РПЛ над «Химками».

«Тяжелая игра. Довольны только результатом. Очень тяжело дышалось из-за жары. Особенно сложно было играть без мяча», – цитирует хавбека Metaratings.ru. Также игрок сборной Армении отметил, что его команде нужна была победа после двух неудач в Москве. Напомним, что «Краснодар» проиграл ЦСКА и «Локомотиву» в чемпионате и кубке соответственно.

В матче с «Химками» Сперцян открыл счёт на седьмой минуте, а затем и сделал ассист на Никиту Кривцова. В итоге «быки» выиграли 3:1 и с 20 очками идут на четвертом месте в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Краснодар Эдуард Сперцян
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