Сперцян высказался о победе «Краснодара» над «Химками»

Талантливый полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян дал комментарий после победы «быков» в матче десятого тура РПЛ над «Химками».

«Тяжелая игра. Довольны только результатом. Очень тяжело дышалось из-за жары. Особенно сложно было играть без мяча», – цитирует хавбека Metaratings.ru. Также игрок сборной Армении отметил, что его команде нужна была победа после двух неудач в Москве. Напомним, что «Краснодар» проиграл ЦСКА и «Локомотиву» в чемпионате и кубке соответственно.

В матче с «Химками» Сперцян открыл счёт на седьмой минуте, а затем и сделал ассист на Никиту Кривцова. В итоге «быки» выиграли 3:1 и с 20 очками идут на четвертом месте в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.

