​«Краснодар» назвал состав на матч с «Химками»

В воскресенье в рамках десятого тура Российской премьер-лиги «Краснодар» будет принимать «Химки». Рулевой «быков» Александр Сторожук принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Сафонов, Бородин, Рамирес, Волков, Кайо, Ионов, Сперцян, Кривцов, Батчи, Кевин Пина, Олусегун.

Матч чемпионата России между «Краснодаром» и «Химками» стартует в 16:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

Если «Краснодар» наберёт три очка, он догонит ЦСКА на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ.