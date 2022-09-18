Гогниев: «Думаю, будет яркий футбол»

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Краснодаром».

- Какие выводы из прошлых матчей, что нужно делать?

- Всё покажет поле. Конечно же, команда «Краснодар» быстрая и любит выбегать в атаки. Виден рисунок. Я думаю, всё покажет поле, осталось недолго ждать, посмотрим.

- Насколько «Химки», которые вы сейчас возглавляете, уже подходят под вашу концепцию?

- Уже с первого дня она стала моей командой, поэтому работать нужно и нужно работать всегда. А еще раз, критерии команды и результата - это футбольное поле. Сегодня посмотрим, думаю, будет яркий футбол. А как оно будет - посмотрим.