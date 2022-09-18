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Гогниев: «Думаю, будет яркий футбол»

 
18 Сентября 2022 • 16:26 Комментировать
Краснодар
2:0
Химки
1-й тайм

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Краснодаром».

- Какие выводы из прошлых матчей, что нужно делать?

- Всё покажет поле. Конечно же, команда «Краснодар» быстрая и любит выбегать в атаки. Виден рисунок. Я думаю, всё покажет поле, осталось недолго ждать, посмотрим.

- Насколько «Химки», которые вы сейчас возглавляете, уже подходят под вашу концепцию?

- Уже с первого дня она стала моей командой, поэтому работать нужно и нужно работать всегда. А еще раз, критерии команды и результата - это футбольное поле. Сегодня посмотрим, думаю, будет яркий футбол. А как оно будет - посмотрим.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Спартак Гогниев
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КРАСНОДАР ХИМКИ
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Идет 43 минута Краснодар 2:0 Химки 1.66 4.30 5.00
18.09  19:00 Спартак Москва ... Локомотив Москва 1.84 3.75 4.40
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