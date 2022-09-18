Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сторожук: «Пока «Химки» перестраивались, пока привыкали к требованиям, что-то пошло не так, потом опять»

 
18 Сентября 2022 • 16:31 Комментировать
Краснодар
2:0
Химки
1-й тайм

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Химками».

- Насколько сложным будет сегодняшний матч, насколько сложный соперник, который при новом тренере показывает другой футбол, нежели это было в начале чемпионата?

- Если посмотреть, они неплохо стартовали, показывали хороший футбол, набирали очки стабильно. Потом произошла смена тренера по непонятным причинам. Да, это их внутреннее дело, но понятно, что пока перестраивались, пока привыкали к требованиям, что-то пошло не так, потом опять… Действительно, сейчас более сбалансированный, более агрессивный футбол показывает команда соперника, поэтому готовились максимально. На сильные стороны указали. Я думаю, сегодня хороший футбол будет.

- Отсутствие Черникова в любом случае сказывается на команде. Насколько его получится заменить?

- Это покажет только игровое время. Сейчас глупо анализ проводить какой-то. Пускай его не заменят, покажут что-то новое, интересное. Сменщик будет не копией Саши Черникова, потому что мы видели, как он играет. Действительно есть определенные качества, и я желаю ему сегодня хорошей игры.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Химки Краснодар Александр Сторожук
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРАСНОДАР ХИМКИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Пари НН 0:2 Оренбург
Идет 44 минута Сочи 1:1 Факел 1.47 4.80 6.80
Идет 43 минута Краснодар 2:0 Химки 1.66 4.30 5.00
18.09  19:00 Спартак Москва ... Локомотив Москва 1.84 3.75 4.40
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Сентября
17:12 · Россия. Премьер-лига
​Нобоа догнал Промеса на вершине рейтинга бомбардиров РПЛ
17:00 · Россия. Первая лига
«Волга» и «Шинник» разошлись миром
16:57 · Россия. Первая лига
«Балтика» переиграла «Родину» и вышла в лидеры Первой лиги
16:56 · Россия. Премьер-лига
Наумов прокомментировал игру бразильского новичка «Локомотива»
16:54 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» и «Факел» быстро забили по мячу, у Нобоа восьмой гол
16:44 · Россия. Премьер-лига
Кечинов считает «Спартак» фаворитом в дерби с «Локомотивом»
16:41 · Россия. Премьер-лига
Ласкальт: «О чемпионстве «Зенита» говорить пока рано»
16:34 · Кубок России
Пивоваров поделился мнением о новом формате Фонбет Кубка России
16:34 · Россия. Премьер-лига
Григорий Иванов рассказал, на какой срок выбыл Бикфалви
16:31 · Россия. Премьер-лига
Сторожук: «Пока «Химки» перестраивались, пока привыкали к требованиям, что-то пошло не так, потом опять»
16:26 · Россия. Премьер-лига
Гогниев: «Думаю, будет яркий футбол»
16:21 · Россия. Премьер-лига
Пятибратов: «Благодарен руководителям «Факела» за оказанное доверие»
16:20 · Россия. Премьер-лига
Андрей Мостовой заявил, что будет работать для своей узнаваемости в Европе
16:16 · Россия. Премьер-лига
Точилин: «Не готов сейчас вот так разоткровенничаться по схеме, всё увидите»
16:10 · Россия. Премьер-лига
Булыкин считает, что дерби между «Спартаком» и «Локомотивом» будет результативным
Все новости
Рекомендуем