Сторожук: «Пока «Химки» перестраивались, пока привыкали к требованиям, что-то пошло не так, потом опять»

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Химками».

- Насколько сложным будет сегодняшний матч, насколько сложный соперник, который при новом тренере показывает другой футбол, нежели это было в начале чемпионата?

- Если посмотреть, они неплохо стартовали, показывали хороший футбол, набирали очки стабильно. Потом произошла смена тренера по непонятным причинам. Да, это их внутреннее дело, но понятно, что пока перестраивались, пока привыкали к требованиям, что-то пошло не так, потом опять… Действительно, сейчас более сбалансированный, более агрессивный футбол показывает команда соперника, поэтому готовились максимально. На сильные стороны указали. Я думаю, сегодня хороший футбол будет.

- Отсутствие Черникова в любом случае сказывается на команде. Насколько его получится заменить?

- Это покажет только игровое время. Сейчас глупо анализ проводить какой-то. Пускай его не заменят, покажут что-то новое, интересное. Сменщик будет не копией Саши Черникова, потому что мы видели, как он играет. Действительно есть определенные качества, и я желаю ему сегодня хорошей игры.