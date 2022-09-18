Сторожук: «Очень сложная победа»

В матче десятого тура российского чемпионата Премьер-лиги «Краснодар» принимал дома «Химки» и добился уверенной победы со счетом 3:1. Она стала уже шестой для него в нынешнем сезоне, чем очень доволен наставник клуба Александр Сторожук, прокомментировавший итоги игры:

- Двоякое ощущение в том плане, что выиграли, но до гола соперник был лучше. Первый гол нам был необходим. Очень сложная победа, могли выиграть и крупно, не реализовали уйму моментов, - заявил Сторожук в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем, одиннадцатом туре российского чемпионата Премьер-лиги «Краснодару» предстоит сыграть в Самаре с «Крыльями Советов».