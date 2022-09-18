Ахметов — о победе над «Химками»: Во втором тайме должны были доводить дело до победы, но была нервотрёпка

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов высказался после победы в матче 10-го тура РПЛ над «Химками» (3:1).

Ахметов сказал порталу РИА Новости о том, что в первом тайме «Химки» хорошо прессинговали, но за счет индивидуальных действий «Краснодар» мог выйти вперед, а во второй половине игры необходимо было довести дело до победы, но было потрачено много нервов, плюс сказалась душная погода.

В текущем сезоне Ахметов забил два мяча и сделал один ассист в десяти матчах во всех турнирах.

«Краснодар» занимает четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 20 очков после десяти туров.