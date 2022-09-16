В Казахстане шокированы выбором «Спартака» фаворита на пост спортивного директора

В Казахстане отреагировали на новости о скором назначении Пола Эшуорта спортивным директором «Спартака». Местный телеграм-канал «Спорт Радар» припомнил англичанину все провалы за два года работы в «Астане».

Эшуорта обвинили в том, что он «пилил бабки» и получал откаты за трансферы иностранных игроков. Самой провальной сделкой 52-летнего функционера названа аренда «хрустального» Фирмина Мубеле, на которого потратили полмиллиона долларов, а игрок забил только один мяч.

Источник считает Эшуорта главным виновником долга перед главным тренером Романом Григорчуком и запрета на трансферы. Функционер также попробовал себя в роли главного тренера, но был уволен после разгрома от «Кайрата».