Сёмин не знает, что дальше делать «Локомотиву»

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал ситуацию в стане «железнодорожников».

«Знаю, что «Локомотив» проиграл «Спартаку». Как быть «Локомотиву» дальше? Не знаю. Задайте этот вопрос Плутнику, Леонченко и Цорну. Они ответят», — цитирует Сёмина «Чемпионат».

Напомним, «Спартак» одолел «Локомотив» в рамках матча 10-го тура Российской премьер-лиги со счетом 1:0. «Красно-зеленые» занимают 12-е место в турнирной таблице, набрав девять очков. В следующем туре «железнодорожники» примут на своем поле «Урал», игра пройдет 1 октября, начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.