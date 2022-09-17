Агент Бальде высказался о ситуации с допингом

Агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы нападающего «Спартака» Кейта Бальде, прокомментировал дисквалификацию футболиста.

«В ближайшее время мы опубликуем пост в социальных сетях касательно допинга», — цитирует слова агента «Чемпионат».

Ранее стало известно, что новичок «Спартака» получил дисквалификацию до 5 декабря за нарушение процедуры допинг-контроля во время игры за «Кальяри». Отмечается, что Бальде также не может тренироваться с командой, приступить к тренировкам сенегалец сможет не ранее чем за 22 дня до окончания дисквалификации.

Напомним, «Спартак» подписал Бальде в конце лета этого года, контракт между сторонами заключен на три года.