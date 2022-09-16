Мележиков сообщил, что «Спартак» обратился с жалобой в ФИФА по поводу аренды Крала в «Вест Хэм»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, что московский клуб подал заявление в суд ФИФА о взыскании задолженности с «Вест Хэма» из-за невыплаты полной суммы по аренде чешского полузащитника Алекса Крала.

Напомним, футболист перешёл в английский клуб летом прошлого года. Всего в составе лондонцев Крал провёл шесть матчей, не отметившись в них результативными действиями. По окончании минувшего сезона 24-летний игрок заключил соглашение с «Шальке 04» также на правах аренды.

«Обычная стандартная процедура. Нам не платят, мы обращаемся в ФИФА. Я думаю, что в ближайшее время мы получим ответ», — приводит слова Мележикова ТАСС.

Крал перешёл в «Спартак» осенью 2019 года из пражской «Славии». В общей сложности за «красно-белых» футболист провёл 60 матчей, в которых отметился шестью результативными передачами.