Баженов: «Мне жаль болельщиков «Локомотива»

Бывший форвард «Спартака» Никита Баженов поделился мнением о происходящем в «Локомотиве».

«Я вообще ничего не понимаю в этом королевстве: кто за что отвечает, кто там главный тренер, кто второй и третий... Мне очень жаль болельщиков «Локомотива», — сказал Баженов Rusfootball.

Экс-игрок заявил, что всегда симпатизировал «Локомотиву» потому, что это классная команда, которая всегда боролась за высокие места, а сейчас в их действиях нет никакой логики.

«Железнодорожники» в ближайшем туре чемпионата России в гостях сыграют со «Спартаком», игра пройдет завтра, 18 сентября, начало матча запланировано на 19:00 по мск.