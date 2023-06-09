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Кубок России

Чалов назвал сложнейшего соперника для ЦСКА в Кубке России

09 Июня 2023 • 21:57 Комментировать
Краснодар
...
ЦСКА Москва
1 4.00 X 3.50 2 2.03
11.06 17:00

Форвард столичного ЦСКА Фёдор Чалов порассуждал о самом сложном сопернике, который встретился его команде в текущем розыгрыше Кубка России. Им стал екатеринбургский «Урал» - с этим клубом подопечные Владимира Федотова сыграли в завершающемся сезоне шесть раз, если учесть и матчи РПЛ.

«Думаю, сложнейшим был соперником в Кубке был «Урал» в Финале Пути РПЛ. Особенно первый матч, в мы еле‑еле сыграли вничью. Впрочем, в ответной встрече нам удалось победить довольно уверенно», - делится Чалов с пресс-службой РФС.

Напомним, что уже 11 июня «красно-синие» в «Лужниках» встретятся в Суперфинале Кубка России с «Краснодаром». Кстати, с «быками» ЦСКА встречался в сезоне уже четыре раза, поединок между соперниками в грядущее воскресенье станет пятым очным в сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Урал Фёдор Чалов
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КРАСНОДАР ЦСКА МОСКВА
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