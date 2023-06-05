Алдонин: «Если ЦСКА хочет конкурировать с «Зенитом», то надо усиливать все линии»

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин рассказал, чего не хватает «армейцам» для борьбы за чемпионство.

«Если ЦСКА в следующем сезоне хочет конкурировать с «Зенитом», то надо усиливать все линии», — приводит слова Алдонина Metaratings.

Минувший сезон ЦСКА завершил на втором месте в турнирной таблице РПЛ, отстав от первого «Зенита» на 12 очков. Также «армейцы» сумели выйти в Суперфинал Кубка России, где встретятся с «Краснодаром». Этот матч состоится 11 июня в «Лужниках». Начало — в 17:00 по московскому времени.

Напомним, что «Зенит» является чемпионом последних пяти розыгрышей РПЛ. ЦСКА же в последний раз выигрывал чемпионат России в 2016 году.