Сёмин считает, что «Краснодар» скоро выиграет свой первый трофей

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался после поражения «Краснодара» от ЦСКА (1:1, 5:6 — по пенальти) в Суперфинале Кубка России.

«У команды Галицкого все впереди. «Краснодар» обязательно выиграет свой первый трофей в ближайшие годы. В клубе любят и уважают футбол, развивают молодых игроков», — приводит слова Сёмина портал «РБ Спорт».

Напомним, по итогам сезона-2022/23 «Краснодар» занял шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

15 июля состоится матч за Суперкубок России, в котором ЦСКА сыграет против санкт-петербургского «Зенита», встреча пройдет в Казани.