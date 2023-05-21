Кордоба: «Краснодару» по силам взять Кубок России

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба высказался о шансах своей команды на победу в Кубке России. Напомним, «быки» вышли в суперфинал Кубка России, где встретятся с ЦСКА.

«По силам ли «Краснодару» взять Кубок? Конечно. Прямо сейчас это один из наших приоритетов. Сейчас вижу самый замотивированный «Краснодар» из тех, что был при мне. Мы будем и дальше двигаться к трофею», — приводит слова Кордобы Sport24.

В текущем сезоне 30-летний футболист принял участие в 34 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 18 мячей и записал на свой счет 9 результативных передач.

Суперфинал Кубка России ЦСКА – «Краснодар» состоится 11 июня в «Лужниках».