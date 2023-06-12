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Быстров оскорбил Олусегуна, назвав «ослом»

12 Июня 2023 • 00:22 Комментировать
Краснодар
1:1
ЦСКА Москва
окончен после пенальти

Бывший игрок «Краснодара», а ныне телеэксперт Владимир Быстров оскорбил нападающего «быков» Олакунле Олусегуна. Напомним, что именно из-за эпизода с контактом нигерийца и Константина Кучаева был назначен 11-метровый удар – благодаря нему игроки ЦСКА в первом тайме матча открыли счёт и вышли вперёд.

«Олусегун — осел! Вот просто осел! Ну нельзя так играть в футбол, это раз. Два — судья хотел поставить этот пенальти. Он его поставил. Три — в финалах не должны быть такие судейские решения», - рассказал Быстров в эфире «Матч ТВ».

Он пояснил, что в Лиге чемпионов пропускают 70 процентов подобных нарушений правил.

«Там никогда не поставят такой пенальти, на результате игры он не отразится», - заключил Быстров.

ЦСКА в серии пенальти переиграл «Краснодар», завоевав Кубок России

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Владимир Быстров Олакунле Олусегун
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