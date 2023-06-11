Ловчев: «Если бы я сейчас тренировал одну из команд РПЛ, просто запретил бы вратарям устраивать розыгрыши мяча у своих ворот»

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев высказался о манере игры современных вратарей.

Напомним, что по ходу матча 30-го тура минувшего розыгрыша РПЛ между «Ахматом» и «Краснодаром» голкипер «быков» Матвей Сафонов, завозившись с мячом в своей штрафной площади, допустил грубую ошибку, которая привела к пропущенному голу.

Ловчев считает, что российские футболисты не обладают необходимым уровнем мастерства для подобной манеры игры, из-за чего и случаются нелепые ошибки. Кроме того, эксперт выразил мнение, что долгий розыгрыш от вратаря неэффективен, поскольку, как считает ветеран, вратарю гораздо разумнее будет как можно быстрее выбить мяч вперёд, где партнёры смогут воспользоваться свободными зонами.

«Когда мяч оказывается у вашего вратаря после неудавшейся атаки соперника, это и есть самая благоприятная ситуация для быстрой ответной атаки! Потому что большинство игроков соперника ещё находятся здесь, на чужой для них половине поля. Если бы я сейчас тренировал одну из команд РПЛ, просто запретил бы своим игрокам – и вратарям – устраивать вот такие розыгрыши мяча у своих ворот!» — цитирует Ловчева «Плеймейкер».

Напомним, сегодня, 11 июня, состоится суперфинал Кубка России, в котором встретятся «Краснодар» и ЦСКА. Матч пройдёт на стадионе «Лужники» и начнётся он в 17:00 по московскому времени.