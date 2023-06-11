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Бабаев — о суперфинале Кубка России: «Самый важный матч за последние четыре года? Думаю, да»

11 Июня 2023 • 16:54 Комментировать
Краснодар
0:0
ЦСКА Москва
1 4.00 X 3.50 2 2.03
1-й тайм

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о предстоящем суперфинале Кубка России, в котором «армейцы» встретятся с «Краснодаром».

Бабаев согласился с тем, что предстоящую встречу можно назвать самой важной для ЦСКА за последние четыре года.   

«Каждый матч — это своя история. Самый важный матч за последние четыре года? Думаю, да», — цитирует Бабаева «Чемпионат».

Матч «Краснодар» — ЦСКА состоится сегодня, 11 июня, в «Лужниках». Начало — в 17:00 по московскому времени. Отметим, что до решающей игры Кубка России «армейцы» в последний раз доходили в 2016 году, когда уступили «Зениту» со счётом 1:4.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Роман Бабаев
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КРАСНОДАР ЦСКА МОСКВА
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