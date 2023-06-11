Бабаев — о суперфинале Кубка России: «Самый важный матч за последние четыре года? Думаю, да»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о предстоящем суперфинале Кубка России, в котором «армейцы» встретятся с «Краснодаром».

Бабаев согласился с тем, что предстоящую встречу можно назвать самой важной для ЦСКА за последние четыре года.

«Каждый матч — это своя история. Самый важный матч за последние четыре года? Думаю, да», — цитирует Бабаева «Чемпионат».

Матч «Краснодар» — ЦСКА состоится сегодня, 11 июня, в «Лужниках». Начало — в 17:00 по московскому времени. Отметим, что до решающей игры Кубка России «армейцы» в последний раз доходили в 2016 году, когда уступили «Зениту» со счётом 1:4.