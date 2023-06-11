Колосков - о Суперфинале Кубка России: Более скучного финала в своей жизни не видел

Бывший президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о Суперфинале Кубка России, в котором московский ЦСКА по итогам серии 11-метровых ударов оказался сильнее «Краснодара».

Спортивный деятель отметил, что не видел более скучного финала в своей жизни, и болельщики здесь не при чём, так как всё дело в футболистах.

«Абсолютно примитивный футбол, который не похож на современный. Не понравились абсолютно все, примитив. Я такой игры даже не видел по ходу сезона РПЛ», - приводит слова Колоскова «Матч ТВ».

Напомним, что «армейцы» в восьмой раз в своей истории стали обладателем национального Кубка.