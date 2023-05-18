Сперцян рассказал, почему «Краснодар» смог выйти в Суперфинал Кубка России

Молодой лидер «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал выход его клуба в Суперфинал Кубка России. Напомним, вчера «быки» в рамках финала Пути регионов турнира смогли обыграть дома «Урал» - 2:1.

«Считаю, что мы вышли в Суперфинал благодаря нашей командной сплоченности, мы бились друг за друга на каждом углу поля. К тому же играли дома, и нас очень сильно поддерживали наши трибуны, гнали вперёд», - цитирует Сперцяна ТАСС.

Напомним, что позавчера знаменитый соотечественник Сперцяна Генрих Мхитарян тоже вышел в финал своего турнира – Лиги чемпионов УЕФА. Молодой игрок «Краснодара» поздравил армянского полузащитника «нерадзурри» с этим достижением.