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Кубок России

Сперцян рассказал, почему «Краснодар» смог выйти в Суперфинал Кубка России

18 Мая 2023 • 18:59 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Краснодар
11.06 19:00

Молодой лидер «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал выход его клуба в Суперфинал Кубка России. Напомним, вчера «быки» в рамках финала Пути регионов турнира смогли обыграть дома «Урал» - 2:1.

«Считаю, что мы вышли в Суперфинал благодаря нашей командной сплоченности, мы бились друг за друга на каждом углу поля. К тому же играли дома, и нас очень сильно поддерживали наши трибуны, гнали вперёд», - цитирует Сперцяна ТАСС.

Напомним, что позавчера знаменитый соотечественник Сперцяна Генрих Мхитарян тоже вышел в финал своего турнира – Лиги чемпионов УЕФА. Молодой игрок «Краснодара» поздравил армянского полузащитника «нерадзурри» с этим достижением.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Эдуард Сперцян
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ЦСКА МОСКВА КРАСНОДАР
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