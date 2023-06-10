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Кубок России

Булыкин выделил фаворита в Суперфинале Кубка России

10 Июня 2023 • 16:45 Комментировать
Краснодар
...
ЦСКА Москва
1 4.00 X 3.50 2 2.03
Через 23 ч. 20 мин.

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о Суперфинале Кубка России, в котором «Краснодар» сыграет с ЦСКА.

«Небольшой фаворит ЦСКА, но это не скажется никак на игре, потому что две команды имеют одинаковые шансы на победу, все будет зависеть от конкретных действий на поле», — цитирует Булыкина «Газета.Ру».

Суперфинал Кубка России «Краснодар» - ЦСКА состоится завтра, 11 июня. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 17:00 по московскому времени. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию поединка.

Напомним, победитель Кубка России встретится 15 июля с «Зенитом» в матче за Суперкубок страны.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Дмитрий Булыкин
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КРАСНОДАР ЦСКА МОСКВА
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