Федотов: «Чалов – очень умный и разносторонний игрок»

Тренер ЦСКА Владимир Федотов оценил качества нападающего Фёдора Чалова, который провёл свой лучший сезон в карьере в плане результативности. Напомним, форвард отметился 19 голами в Российской премьер-лиге, благодаря чему закончил кампанию в статусе третьего лучшего бомбардира чемпионата после Малкома и Квинси Промеса.

«Федя Чалов – очень умный и разносторонний игрок. Он не боится брать на себя ответственность, а для форварда это важнейшее качество», – сказал наставник «армейцев» в беседе с изданием Bobsoccer.

Чалов в прошлом сезоне выступал на правах аренды за швейцарский «Базель», где во второй половине кампании отметился 4 голами в 14 матчах.