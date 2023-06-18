Шишкин: «Первый трофей от «Краснодара» мы будем ждать в ближайшее время»

Бывший защитник «Краснодара» Роман Шишкин поделился мнением о том, когда «быки» сумеют завоевать свой первый трофей.

Напомним, ранее «Краснодар» не смог обыграть ЦСКА в суперфинале Кубка России, уступив «армейцам» в серии послематчевых пенальти (1:1, 5:6 — пен). Шишкин считает, что в прошедшей встрече «быкам» не хватило удачи. По мнению эксперта, южане сумеют завоевать свой первый трофей уже в ближайшее время.

«Первый трофей от «Краснодара» мы будем ждать в ближайшее время. Кубок России более доступный трофей для «быков», там меньше игр, хоть и сейчас появился Путь регионов. Но в целом краснодарцы показывали хороший и стабильный футбол в чемпионате», — цитирует Шишкина Metaratings.

Отметим, что футбольный клуб «Краснодар» был основан в 2008 году. На сегодняшний день наивысшим достижением «быков» в чемпионате России являются бронзовые медали, завоёванные в 2015, 2019 и 2020 годах.