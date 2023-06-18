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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шишкин: «Первый трофей от «Краснодара» мы будем ждать в ближайшее время»

18 Июня 2023 • 09:44 Комментировать
Краснодар
1:1
ЦСКА Москва
окончен после пенальти

Бывший защитник «Краснодара» Роман Шишкин поделился мнением о том, когда «быки» сумеют завоевать свой первый трофей.

Напомним, ранее «Краснодар» не смог обыграть ЦСКА в суперфинале Кубка России, уступив «армейцам» в серии послематчевых пенальти (1:1, 5:6 — пен). Шишкин считает, что в прошедшей встрече «быкам» не хватило удачи. По мнению эксперта, южане сумеют завоевать свой первый трофей уже в ближайшее время.

«Первый трофей от «Краснодара» мы будем ждать в ближайшее время. Кубок России более доступный трофей для «быков», там меньше игр, хоть и сейчас появился Путь регионов. Но в целом краснодарцы показывали хороший и стабильный футбол в чемпионате», — цитирует Шишкина Metaratings.

Отметим, что футбольный клуб «Краснодар» был основан в 2008 году. На сегодняшний день наивысшим достижением «быков» в чемпионате России являются бронзовые медали, завоёванные в 2015, 2019 и 2020 годах.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Роман Шишкин
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