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Форвард «Краснодара» Кордоба будет готов к Суперфиналу Кубка России

30 Мая 2023 • 11:22 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Краснодар
11.06 17:00

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба будет готов принять участие в Суперфинале Кубка России против московского ЦСКА.

По данным «РБ Спорт» форвард приступил к тренировкам в общей группе.

Напомним, что Кордоба получил повреждение в матче 28-го тура Российской премьер-лиги против «Ростова» (3:0) и был заменён в первом тайме.

В текущем сезоне колумбиец принял участие в 35 играх во всех турнирах, в которых отметился 19 забитыми мячами и десятью результативными передачами..

Суперфинал Кубка России состоится 11 июня на стадионе «Лужники» и начнётся в 17:00 по московскому времени. 

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Кубок России Джон Кордоба
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ЦСКА МОСКВА КРАСНОДАР
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