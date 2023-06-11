Чанов: «Акинфеев сотворил и выиграл»

Бывший наставник вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов поделился своим мнением об игре ветерана клуба, голкипера Игоря Акинфеева, который помог своей команде выиграть Суперфинал Кубка России - спустя десять лет после того, как клуб сделал это в предыдущий раз. Чанов считает Акинфеева героем встречи - пор его словам, он снова продемонстрировал высочайший футбол.

- Игорь столько сотворил и выиграл... Цифры говорят сами за себя. Когда была серия пенальти я немного волновался, но я знал, когда наши промахнуться, знал, когда Игорь сработает, - цитирует слова Чанова Vprognoze.ru.