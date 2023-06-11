Калешин поделился воспоминаниями о поражении «Краснодара» в финале Кубка России 2014 года

Бывший защитник «Краснодара» Виталий Калешин в преддверии суперфинала Кубка России вспомнил о поражении в финале 2014 года от «Ростова».

Напомним, что основное время той встречи завершилось с ничейным счётом 0:0, однако в серии послематчевых пенальти успех праздновали ростовчане (6:5).

По мнению Калешина, ключевым эпизодом той игры стало удаление полузащитника Маурисио Перейры, которое случилось ближе к концу второго тайма.

«Ключевую роль в том финале сыграло глупое удаление Перейры в центре. Вдесятером уже вероятность нашего гола и победы в основное время уменьшилась. Не знаю, с чем вообще был связан этот эмоциональный поступок Перейры, но так нельзя подводить команду», — цитирует Калешина Metaratings.

Футболист признался, что после того поражения он испытал опустошение. Калешин назвал эту неудачу главной в своей краснодарской карьере.

Суперфинал Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА состоится сегодня, 11 июня. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.