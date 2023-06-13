Набабкин — о суперфинале Кубка России: «Когда дошло до серии пенальти, я был уверен, что Акинфеев всё сделает как надо»

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин поделился мнением о серии послематчевых пенальти в суперфинале Кубка России против «Краснодара» (1:1, 6:5 — пен).

Футболист отметил, что когда встреча дошла до 11-метровых ударов, он был уверен в том, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев сумеет принести команде победу.

«Когда дошло до серии пенальти, я был уверен, что Акинфеев всё сделает как надо. Даже когда Мойзес не забил, я не сомневался, что всё будет нормально», — цитирует Набабкина «Чемпионат».

Напомним, Акинфеев отразил два 11-метровых удара и помог «армейцам» выиграть Кубок России впервые с 2013 года. Всего в минувшем сезоне 37-летний вратарь провёл 35 матчей, в которых пропустил 32 гола и в 11 встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности.